العرفي: لجنة الـ”12 البرلمانية” لديها ثوابت لن تتنازل عنها في مشاورات تونس

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن لجنة الـ”12″ البرلمانية لديها ثوابت لن تتنازل عنها، خلال مناقشاتها لنقاط الخلاف في التعديل الدستوري الثاني عشر، مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ووفد مجلس الدولة الاستشاري، في تونس.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية أن اللجنة لن تصل إلى اتفاق مع مجلس الدولة خلال هذه الاجتماعات، لافتا إلى أن مجلس النواب بصفته التشريعية، أجرى التعديلات اللازمة للإعلان الدستوري وخلص إلى تشكيل حكومة يجب أن تتسلم مهامها أولاً، ومن ثَمّ النظر في الآلية التي تتم بها الانتخابات.

وأشار النائب إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، لا يعني إلغاء ما اتخذه من إجراءات سابقة، نافيا صحة ما يُتداول من إيقاف واردات النفط، لأن المؤسسة الوطنية للنفط، لا تملك اتخاذ مثل هذا القرار.