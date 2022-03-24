وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية تبحثان إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس الاربعاء مناقشة العمل على إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة، وتم الاتفاق على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم وتطوير قدراتهم تجهيزا للرفع من الاقتصاد الوطني .

‏وجرى خلال اللقاء دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الإقتصادية الحالية بحيث تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة والمحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديهم للتواصل بعدها مع هذه الشركات لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر وبإشراف وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية .

وحضر اللقاء الذي يأتي امتدادا للاجتماع السابق فيما يتعلق بالتمكين الإقتصادي للأسر المنتجة رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مصلحة السجل التجاري ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.