قمر التربيع الأخير لشعبان يزين سماء ليبيا بعد منتصف الليل

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن قمر التربيع الأخير لشهر شعبان، سيزين السماء الليبية، بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن القمر سيصل طور التربيع الأخير لشهر شعبان يوم 25 مارس الجاري، عند الساعة 7:40 بتوقيت ليبيا، وأوضح المركز أن القمر سيكون في هذا التوقيت قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض.

وقال المركز إن قمر التربيع الأخير سيشرق في تمام الساعة 2:20 فجر يوم 22 شعبان 1443 هجري الموافق 25 مارس ميلادي.

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