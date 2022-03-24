وفد من ديوان مجلس النواب يشارك في لقاء عمل مع برلمانات أوروبية

شارك وفد من ديوان مجلس النواب في لقاء عمل مكثفة مع خمسة برلمانات أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا، بمشاركة وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن مشروع “إنتربارس” للتعاون البرلماني.

وتضمنت اللقاء عدة جلسات لتبادل الخبرات، وركز على تعزيز القدرات البحثية والتشريعية لمجلس النواب، حسب بيان الموقع الإلكتروني للمجلس.

وتناول أيضًا دعم عمليات الرقمنة وإدارة المعلومات والتنظيم الإداري، حيث عرض المشاركون تجاربهم البرلمانية المتعددة في مجال الأبحاث وصناعة التشريع والإدارة ونظم المعلومات.

وضم الوفد كلا من نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وكذلك مدراء إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، ومكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث، ومكتب التدريب، ومكتب مقرر المجلس.