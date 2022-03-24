المنفي يبحث مع حزب العمل الوطني دفع العملية السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس حزب العمل الوطني، محمود الفطيسي، وعدداً من أعضاء الحزب سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، تبادل الآراء ووجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وبحث أهمية دعم جهود إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف، من خلال حث جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

ومن جهته أشاد رئيس وأعضاء الحزب، خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وكذلك عمله المتواصل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات، وتحقيق مطالب إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.