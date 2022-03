مصدر لـ218: اختطاف رئيس الاتحاد العام الليبي للتكواندو علي محمد علي الصابر من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس

The post اختطاف رئيس الاتحاد العام الليبي للتكواندو في طرابلس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية