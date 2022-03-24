الزرقاء حول موقف المنفي من حكومة باشاغا: يُفضل المهادنة والابتعاد عن الاصطفاف

رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن صمت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يُفسر على أنه اختار إمساك العصا من المنتصف في الصراع الراهن، في حين كان على مجلسه توضيح موقفهم من قرارات البرلمان الأخيرة، التي انتهت إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، إما بالتأييد أو الرفض.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الأربعاء، أوضح أن المنفي يُفضل المهادنة، والابتعاد عن الاصطفاف، ولا أستبعد أن يكرر هذا النهج حتى لو وصلت الأوضاع مجددًا إلى حافة الصدام المسلح.

وفيما يتعلق بمصير المجلس الرئاسي في ظل الحكومة الجديدة، وإمكانية العمل المشترك معًا، ذهب الزرقاء، بوصفه مؤيدًا لها، إلى أن المجلس سوف يستمر في عمله، مع إمكانية أن تلجأ حكومة الليبية إلى تقنين نفقاته، وحصرها في المتطلبات الضرورية لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المنفي في سبتمبر الماضي، والعمل على تحريك هذا المشروع، لعدم تحقيق أي نتائج ملموسة له على الأرض حتى الآن.

ونوه الزرقاء بأن التقاطعات التي شهدت علاقة المنفي وعبد الحميد الدبيبة خلال فترة عملهما، تعود في الأغلب لتجاوز الأخير صلاحيات المنفي رغم محدوديتها، وهو ما برز في تمثيل الدبيبة للدولة الليبية في بعض الفعاليات والمحافل الدولية، إلا أنه كان يتم تدارك مثل هذه الخلافات سريعاً، خصوصًا في ظل تغطية الدبيبة كل نفقات نشاطات المجلس الرئاسي.