أبوالغيط: شبح الانقسام في ليبيا يطلّ من جديد

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من شبح الانقسام الذي يُطل من جديد في ليبيا مع استمرار تواجد المليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال أبو الغيط في كلمة أمام مجلس الأمن: “نرغب في رؤية الشعب الليبي قادراً علي أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة مستعدون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “سبق وتوافقنا على ضرورة رحيل تلك القوات الأجنبية والمرتزقة في مؤتمري برلين 1 و2، وبدعم من مجلس الأمن، ولكنها لم تخرج”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها.