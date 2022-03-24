بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

تبث قناة «الوسط» هذه الأثناء، اليوم الخميس، ندوة حوارية حول تقييم المبادرات المحلية والدولية لمعالجة عملية الانسداد السياسي في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية، التي يرعاها «منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية»، بدعم كل من قناة «الوسط» و«منبر المرأة الليبية من أجل السلام».

ويتحدث في الندوة كل من رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد امبارك، وعضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتورة إبتسام بحيح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي الدكتور علي سعيد، والمدير السابق لمجلس التطوير الاقتصادي، وعضو «منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» الفضيل الأمين.

ويدير الندوة أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي، وعضوة «منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» الدكتورة آمال العبيدي.

ويقدم المشاركون في الندوة تقييمًا عامًّا للمبادرات المحلية والدولية المطروحة لمعالجة عملية الانسداد السياسي في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك بعد فشل العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، التي أقرتها خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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