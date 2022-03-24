لينو: حظوظ حكومة باشاآغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدًا

ليبيا – عبر عضو مجلس النواب محمد لينو عن خشيته من أن تسفر الخيارات المنفردة التي دأب رئيس مجلس النواب على اتخاذها -حسب قوله- عن تشكيل وفد لا يسهم في التوافق المطلوب لإيجاد القاعدة الدستورية، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في أجل قريب.

لينو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس ربط ما سماه عدم المساهمة الجدية من قبل الوفد البرلماني بالمشهد الراهن، قائلًا: إن حظوظ حكومة باشاآغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدًا وفقًا للمتغيرات الأخيرة.

واعتبر أن مشاركة البرلمان بالمبادرة تدعو إلى التسريع في الانتخابات يعني فعليًا أن الحكومة المدعومة منه لن ترى النور.

ورأى أن فتحي باشاآغا لن يقبل أن يكون رئيسًا لحكومة موازية تدير الوضع من المنطقة الشرقية.

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