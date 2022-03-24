المنفي يتابع مع وزيرة العدل أوضاع السجون والسجناء

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن مساهمات وزارة العدل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، يتفق مع ما يسعى إلى تحقيقه “الرئاسي” طيلة الأشهر الماضية، لافتاً إلى جهود الوزارة في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين “دون معاناة”.

وشهد مقر المجلس في مدينة طرابلس -الخميس- لقاء جمع المنفي بوزيرة العدل حليمة البوسيفي، التي تابع معها جملة من القضايا المتعلقة بوضع السجون، وحال السجناء.

وشدد المنفي في اللقاء على “أهمية استمرار جهود إرساء العدل، وكافة الأمور القانونية المتعلقة بالتقاضي وحل النزاعات والمصالحة بين الخصوم، وآليات النهوض بالعدالة الجنائية في جميع مناطق ليبيا، والعمل على تقريب التقاضي ونقل المتهمين من السجون إلى المحاكم.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع اضطلاع وزارة العدل بكافة قضايا السجناء والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، إلا أن الكثير من القضايا لاتزال خارج سلطة الدولة والقانون، في ظل الفوضى التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية، وما اشتمل عليه الأمر من ظاهرة الإفلات من العقاب واستقواء الكثير من المواطنين والمكونات الاجتماعية بالتشكيلات المسلحة الموازية والتدخلات السياسية في الأحكام.

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