مجلس الثقافة العام يفتتح معرضا تشكيليا بقاعة السيلفيوم ببنغازي تحت عنوان: معزوفة لونية

افتتح مجلس الثقافة العام بمقره في مدينة بنغازي، معرضا للفنون التشكيلية تحت عنوان، معزوفة لونية، بقاعة السيلفيوم للفنون البصرية.

ويضم المعرض أكثر من (90) لوحة من مدارس فنية مختلفة لعدد من الرسامين الليبيين، إضافة الى ركن في الذاكرة، الذي يضم لوحات فنانين رحلوا.

من جهته قال رئيس مجلس الثقافة العام، محمد محيا، إن افتتاح قاعة السيلفيوم، بعد تدميرها جراء الحرب التي كانت دائرة في الأعوام الماضية، وعودة اللوحات الفنية لها، كان له وقع إيجابي على نفوسنا نحن كقائمين على المجلس وعلى نفوس كافة الفنانين والمثقفين.

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