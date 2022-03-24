اللواء المحجوب: حكومة الدبيبة منذ مجيئها وهي تحارب الجيش لأسباب سياسية

قال آمر التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن القيادة العامة تنتظر رد بعثة الأمم المتحدة التي ننتظر منها أن تتخذ إجراءات بالدرجة الأولى، وليس مجرد رد على الأزمة المفتعلة، لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف صرف رواتب الجيش.

اللواء المحجوب وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية أوضح أن وقف رواتب جنود الجيش هو انتهاك لاتفاقية جنيف التي باركها المجتمع الدولي، ومع ذلك نحن ملتزمون بضبط النفس وما نؤكد عليه أنه أمامنا الكثير من الحلول، من بينها أننا ننتظر تسلم الحكومة الشرعية لمقاليد الحكم.

وقال: إنه في ظل تزمّت الحكومة وعدم مغادرتها وتركها السلطة للشرعية من الصعب الحديث عن المواضيع المتعلقة بالمفاوضات، هناك مسؤوليات كبيرة، ننتظر أن تستلم الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاآغا التي تمثل الشرعية الآن في ليبيا ثم لكل حادث حديث.

وأوضح المحجوب بدل أن يسلم عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة الشرعية ويتركها تعمل يصر على التمسك بكرسي الحكومة، للأسف هذه الحكومة منذ مجيئها وهي تحارب الجيش لأسباب تصب في مصلحته لأغراض سياسية.