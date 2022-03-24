وقفة احتجاجية لنازحي تاورغاء للمطالبة بتعويضهم

نظم أهالي مدينة تاورغاء المقيمين بالمخيمات بمدينة طرابلس والمنطقة الغربية بمخيم الفلاح وقفه احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالمدينة ومنازلهم ومنقولاتهم حتي يتسنى لهم العودة.

ودعا المحتجون السلطة المحلية وعضو مجلس النواب عن تاورغاء بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم وتوصيل مطالبهم المشروعة للمسؤولين بالدولة والجبهات المعنية بالخصوص

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع تعرض مخيم سيدي السائح لحريق ومطالبة النائب العام بإخلاء مخيم الدعوة الاسلامية من المقيمين فيه.