عقيلة صالح يستقبل عددا من مديري الأمن بالمنطقة الشرقية (صور)

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، عددًا من مديري الأمن في المنطقة الشرقية.

واطلع عقيلة صالح، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، على مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، وسير العمل في المديريات.

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ونقل بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن مديري الأمن، تثمينهم «جهود وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، خلال فترة توليه منصبه».

وفي ختام اللقاء، كرّم مديرو الأمن، رئيس مجلس النواب، «لجهوده الحثيثة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في ربوع البلاد».

عقيلة صالح يستقبل عددا من مديري الأمن بالمنطقة الشرقية (صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك)

عقيلة صالح يستقبل عددا من مديري الأمن بالمنطقة الشرقية (صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك)

عقيلة صالح يستقبل عددا من مديري الأمن بالمنطقة الشرقية (صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك)

عقيلة صالح يستقبل عددا من مديري الأمن بالمنطقة الشرقية (صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك)