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وزارة الصحة تدعو لتفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، لتفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير متطلبات المراكز الطبية بالاحتياجات العاجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدرسي برئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي، رفقة مدير إدارة الصيدلة ليلى العربي، الخميس، جرى فيه التباحث حول دعم المراكز الطبية، والتأكيد على تظافر الجهود بين الإدارات والأجهزة المختصة، لضمان توفير وانسيابية الإمدادات الطبية للمراكز الطبية، وفق منشور وزارة الصحة.

يُذكر أن ديوان المحاسبة وجه اتهامات لجهاز الإمداد الطبي تتعلق بشبهات فساد، حيث يعد الجهاز الإطار الحكومي لإجراء التعاقدات المتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية.

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قناة 218 الليبية

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