المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة يحتفل باليوم العالمي للمياه

نظم المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة، بالتعاون مع منظمة ليبيا للزراعة والبيئة وعدد من الجامعات احتفالية لليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس في كل عام، بمناسبة اليوم العالمي للمياه وتحت شعار: لنجعل غير المرئي مرئيا.

تخللت الاحتفالية التي حضرها عدد كبير من المحاضرين وطلاب الدرسات العليا في علوم البيئة إلقاء العديد من الورقات البحثية في عدة موضوعات منها، المياه الجوفية والأخطار التي تهددها، واستخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الزراعية والاستهلاك المائي وآثار المناشط الزراعية على المياه الجوفية.

وشدد الحاضرون على ضرورة الترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها واستخدامها بشكل جيد في المنازل والمؤسسات وقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وتوعية المستهلك بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة.

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