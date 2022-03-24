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“اللواء 128 المعزز” يحتفل بتخريج دفعته الرابعة في الجيش الوطني الليبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية عشر للقوات المسلحة العربية الليبية والرابعة على مستوى اللواء 128 المعزز بمدينة الجفرة اليوم الخميس.

وحضر الحفل  لفيف من القيادات العسكرية بالقوات المسلحة والشرطية، بجانب أعيان وحكماء ومشائخ الجنوب وعامة المدعوين.

وانطلق حفل تخريج الدفعة بكلمة لآمر اللواء 128 المعزز العقيد حسن معتوق الزادمة، هنّأ فيها الخريجين، متمنيا لهم  التوفيق في حياتهم العملية.

وأكد الزادمة في كلمته أن رجال القوات المسلحة العربية الليبية، في مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، حملوا على عاتقهم مهمة حماية الوطن والدفاع عنه.

وتضمن الاحتفال عرضًا لكراديس ضمت خريجي الدفعة، بالتزامن مع العرض الجوي لطائرات القوات المسلحة وبمشاركة فريق القفز المظلي التابع للواء طارق بن زياد المعزز.

 

 

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