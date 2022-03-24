وفد برلماني ليبي يشارك في ورشة عمل مع برلمانات أوروبية

العنوان-طبرق

شارك وفد من ديوان مجلس النواب في ورشة عمل مكثفة مع خمسة برلمانات أوروبية هي “فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا”، بمشاركة وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن مشروع “إنتربارس” للتعاون البرلماني.

وبحسب بيان مجلس النواب، تضمنت الورشة عدة جلسات لتبادل الخبرات، كما ركزت على تعزيز القدرات البحثية والتشريعية لمجلس النواب.

كما تناولت دعم عمليات الرقمنة وإدارة المعلومات والتنظيم الإداري، حيث عرض المشاركون تجاربهم البرلمانية المتعددة في مجال الأبحاث وصناعة التشريع والإدارة ونظم المعلومات.

وضم الوفد كلا من نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، وكذلك مدراء “إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، ومكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث، ومكتب التدريب، ومكتب مقرر المجلس”.