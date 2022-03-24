شركة الكهرباء تواصل حملتها لإنهاء التوصيلات المخالفة

تقرير/ 218

تتواصل لليوم الخامس على التوالي، في كافة ربوع البلاد، أعمال الشركة العامة للكهرباء لتسوية الأوضاع التعاقدية للمستهلكين من مواطنين ومؤسسات ومرافق تجارية وزراعية وصناعية، ضمن الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات المخالفة، التي انطلقت الأحد الماضي.

تهدف الحملة إلى التقليل من الفاقد التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين وصولاً لـ”كهرباء دون انقطاع”- وفقاً لما تؤكده دائماً المنصات الإلكترونية للشركة.

شهدت مدن عدة في جبل نفوسة -الأربعاء- أعمال الحملة منها استكمالاً لزيارات فنيي الشركة -الأحد الماضي- لمراقبة المخالفات، ومنها أعمال الحملة لأول مرة بمدن غدامس والرحيبات والزنتان ودرج وطمزين والرجبان ويفرن ونالوت والقريات.

كما واصلت الشركة -الأربعاء والخميس- عبر فروعها بمدينة طبرق ومنطقة جنوب بنغازي شرقاً ومدينة مصراتة في وسط البلاد، ومناطق غرب البلاد في العجيلات وتاجوراء وغوط الشعال والنجيلة وقصر بن غشير-من أحياء طرابلس وضواحيها- أعمال الحملة، فيما دعت المواطنين في هذه المدن والمناطق للإسراع في إتمام إجراءاتهم وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة، والتعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الحملة لم تمنع كوادر الشركة خاصة رجال فرق الصيانة من متابعة بقية المهام، ومنها ما يتعلق بالصيانة والاستعداد للذروة الصيفية، حيث استبدلت فرق الصيانة بدائرة توزيع شرق مدينة سبها وما جاورها بعض المحولات لتحسين الجهد ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمنطقة، كما كشفت فرق الصيانة بدائرة توزيع أوباري على العديد من المحولات ببلدة الغريفة وإجراء الصيانة اللازمة لها، بالتزامن مع تواصل الحملة الوطنية في كافة مدن بلدات الجنوب.

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