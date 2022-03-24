العرادي: مجلسا النواب والدولة يستطيعان تكليف مجلس رئاسي جديد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، إن مجلس النواب يستطيع بالتوافق مع مجلس الدولة تكليف مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين.

وجاء ذلك في سلسة تغريدات للعرادي عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها إن “خبيرا من الأمم المتحدة تحدث معه عن بعض التوقعات ورأيه فيما لو انتهت شرعية حكومة الوحدة الوطنية، هل تنتهي معها شرعية المجلس الرئاسي؟ ولمن تؤول اختصاصات المجلس الرئاسي؟”.

وأضاف العرادي أن “مجلس النواب الحالي وليد الاتفاق السياسي وليس نتيجة انتخابات يونيو 2014، وأن الحكومة منتهية الولاية منحت الثقة من مجلس النواب وهي رهينة له، بينما المجلس الرئاسي له شرعية دولية ورضى محلي“.

وتابع العرادي: “إذا سلمنا بانتهاء شرعية المجلس الرئاسي لأي سبب من الأسباب فإن صلاحياته تؤول لمجلس رئاسة الوزراء (أي لرئيس الحكومة ونوابه)، لافتا إلى أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد مقيد في بعض التشريعات بضرورة التوافق مع مجلس الدولة وليس له أي صلاحيات تنفيذية”.

وخلُص العرادي إلى أن “مجلس النواب يستطيع بالتوافق مع مجلس الدولة تكليف مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وفق التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري”.