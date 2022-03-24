الرفادي: أطلب من المنفي إعلان حالة الطوارىء والإبقاء على حكومة الدبيبة

طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بإعلان حالة الطوارئ في ليبيا مع الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة

وقال الرفادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن إجراء الانتخابات التشريعية في وقت قريب جدا، الوسيلة الشرعية الوحيدة لتغيير الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وليس من المنتظر أن يتوصل مجلس النواب الذي وصف بـ” الكارثة” ومجلس الدولة الوصول إلى توافق يرضى الأمة إلى قاعدة دستورية بدون مطبات تؤدي إلى التأجيل وبالتالي بقاؤهم لأطول فترة ممكنة لمزيد من النهب والفوضى والانقسام.

وأضاف:” في ظل هذا الوضع ليس أمامنا الله، أن يأخذ رئيس المجلس الرئاسي المبادرة ويستعمل سلطاته في إعلان حالة الطواريء وحل المجلسين، وبقاء حكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير اعمال بسلطات محددة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية فقط ، تؤسس لإصدار الدستور وإرساء دعائم المصالحة الوطنية”.

وطالب بتشكيل حكومة إنجاز وطني، على أساس القوائم الحزبية لإخراج البلاد من دائرة العصبية القبلية والجهوية والمناطقية.