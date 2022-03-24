بحضور ليبي.. اختتام ملتقى دولي معني بملف المفقودين

شاركت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بملف المفقودين، بمقر المنظمة الدولية لشؤون المفقودين ICMP، والتي اختتمت أعمالها بمدينة لاهاي الهولندية، الخميس.

وكانت رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بدولة هولندا كاثرن بومبوج، قد وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور ملتقى الخبراء الذي يعكف على وضع استراتيجية مستدامة متعلقة بالمفقودين في ليبيا.

وسبق لليبيا أن طلبت دعماً هولندياً لتوفير الاحتياجات المتعلقة بملف المفقودين، والتعرف على هوية الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة، والمساعدة الفنية في توفير تقنيات الحمض النووي (DNA) وتنسيق الجهود الدولية بالخصوص.

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