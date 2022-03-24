بليحق يحذر وسائل الإعلام من الانجرار خلف الأخبار الكاذبة المنسوبة  للنويري

حذر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق جميع وسائل الإعلام وكافة المتابعين عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي من الانجرار إلى الأخبار والتصريحات الكاذبة المنسوبة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب” فوزي النويري والتي تُنشر ويتم تداولها عبر عدد من المواقع والصفحات المشبوهة،

ونبه بليحق جميع المتابعين إلى عدم الاعتماد على أي أخبار إلا من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب وصفحتيه عبر موقعي فيسبوك وتويتر أو من خلال الحساب الشخصي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أو من خلال الصفحات الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر موقعي فيسبوك وتويتر .