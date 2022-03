مشيداً بجهود اقعيم.. عقيلة صالح يتابع الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية

أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالمجهودات التي بذلها وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم خلال فترة توليه منصبه.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح، الخميس، عدداً من مديري الأمن في المنطقة الشرقية، بمقر إقامته بمدينة القبة اطّلع فيه على مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، وعلى سير العمل في المديريات الأمنية.

يُذكر أن اقعيم الذي تشهد علاقته مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة توتراً معلناً، رحّب في وقت سابق بمنح الثقة البرلمانية للحكومة الليبية التي باشرت مهامها بمقر مجلس الوزراء في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

