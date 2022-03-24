رئيس البرلمان يلتقي عدداً من مدراء الأمن بالمنطقة الشرقية

طبرق 24 مارس 2022 (وال) _ التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” اليوم الخميس بمكتبه في مدينة القبة، عدداً من مدراء الأمن في المنطقة الشرقية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد (عبدالله بليحق) فإن رئيس مجلس النواب أطلع خلال اللقاء على مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، وعلى سير العمل في المديريات.

كما ثمّن السادة مدراء الأمن خلال اللقاء مجهودات وكيل وزارة الداخلية السيد فرج اقعيم خلال فترة توليه منصبه.

وفي ختام اللقاء، كرّم السادة مدراء الأمن السيد رئيس مجلس النواب لجهوده الحثيثة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في ربوع البلاد. (وال _ طبرق) ه ع

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