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الأمم المتحدة مهتمة بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بحث، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زنينغا، مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.

وقالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تويتر،  إن أعضاء مجلسي النواب والدولة. أعربوا عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي. مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا يجتمع بأعضاء من مجلسي النواب والدولة
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا يجتمع بأعضاء من مجلسي النواب والدولة

وأضافت، أن زنينغا أكد على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز.يصب في اجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية-ليبية.

ويأتي هذا اللقاء بينما انطلقت اليوم الخميش مداولات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري. الذي تيسره ستيفاني وليامز مع أعضاء المجلس الدولة في تونس.

ويهدف الاجتماع إلى الشروع في عمل اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة لتحديد القاعدة الدستورية.

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