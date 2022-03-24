أبوزريبة يستعرض آلية عمل وزارة الداخلية بعد انتقال الحكومة الليبية إلى طرابلس

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة مع عضو لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب عبدالنبي عبدالمولي، وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والأوضاع التطورات الأمنية بكافة المناطق الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آلية عمل الوزارة عقب مباشرة عملها من داخل العاصمة طرابلس، وغيرها من المواضيع التي تساهم في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما اجتمع أبوزريبة اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة المشكلة بشأن تحديد الاحتياجات الأمنية للجنوب والوقوف على المشاكل الأمنية.

ونوقش خلال الاجتماع سير العمل في المنطقة، والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول اللازمة لحلها بما يساهم في تنفيذ المهام بالشكل المطلوب.

وتم الاتفاق على المصالحة بين ممثلي القبائل من المناطق المختلفة، وتفعيل الأجهزة الأمنية بالجنوب الليبي وتوفير الإمكانيات والدعم اللازمين، ومناقشة المشاكل المتعلقة بالرقم الإداري ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكدت اللجنة على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة يمكن الأخذ بها ضماناً لإنفاذ القانون بالمنطقة.