المشري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الانتخابات.

وشدد المشري على «ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار»، وفق بيان نشره المكتب الإعلام للمجلس على «فيسبوك».

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وأمس الأربعاء، التقى السفير الإيطالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وناقش الطرفان «أهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات الليبية-الإيطالية»، وفق بيان مقتضب نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

يأتي هذا فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، بعدما اقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، لكنها اضطرت أخيرًا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط.