مدراء الأمن بشرق ليبيا يطلعون عقيلة على مستجدات الوضع الأمني

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أطلع، عدد من مدراء الأمن في شرق ليبيا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على مستجدات الأوضاع الأمنية بشرق البلاد.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة صالح التقى، اليوم الخميس، بمكتبه في القبة عدد من مدراء الأمن في المنطقة الشرقية.

وأضاف بليحق، أن مدراء الأمن أطلعوا رئيس مجلس النواب على مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، وعلى سير العمل في المديريات.

وذكر بليحق، أن مدراء الأمن ثمّنوا خلال اللقاء مجهودات وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، فرج قعيم، خلال فترة توليه منصبه.