التكبالي يطالب ويليامز مغادرة ليبيا كونها “تجاوزت” حدود مهمتها

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن عدم حضور النواب يعود إلى “رفضهم التام” لمحاولات المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز تغيير الأوضاع الحالية.

التكبالي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إنه رغم وضع رئاسة البرلمان الأسماء التي كان من المرتقب أن تشارك في الحوار، إلا أن بعض النواب يرفضون الحضور.

وأشار إلى أن غالبية النواب رفضوا تغيير ستيفاني ويليامز للخطة التي وضعها البرلمان والتي تمثلت في الإعلان الدستوري الثاني عشر.

وحول مصير مشاورات تونس، قال: إن الحوار يكون بين طرفين، مشيرًا إلى أن غياب أعضاء البرلمان، يعني أن نتائج مخرجات هذا الاجتماع لن تتحقق، مما يعني “الفشل التام” له.

وطالب المبعوثة الأممية بمغادرة ليبيا؛ كونها “تجاوزت” حدود مهمتها، لافتًا إلى أن ويليامز حاولت “إفشال” التقارب بين الليبيين، في إشارة إلى الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة باشاغا والتي تجاوز عدد الحضور فيها 90% من نسبة البرلمانيين.

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