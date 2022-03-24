انعقاد ورشة عمل برلمانية ليبية أوروبية في تونس

شهدت العاصمة التونسية انعقاد ورشة عمل مكثفة بمشاركة وفد من ديوان مجلس النواب الليبي، لتحديد خطة عمل مفصلة بين ديوان مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الشريكة، والتي شملت برلمانات فرنسا واليونان وتشيكيا وإيطاليا ومالطا، إضافةً لمشاركة وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

تأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع إنتربارس للتعاون البرلماني، وتضمنت جلسات لتبادل الخبرات، كما تمحورت على تعزيز القدرات البحثية والتشريعية لمجلس النواب الليبي، بالإضافة إلى دعم عمليات الرقمنة وإدارة المعلومات والتنظيم الإداري، كما عرض المشاركون تجاربهم البرلمانية المتعددة في مجال الأبحاث وصناعة التشريع والإدارة ونظم المعلومات.

يشار إلى أن حضور الفاعلية ضم أيضاً ممثلي سفارات الدول الأوروبية لدى ليبيا، وضم الوفد الليبي نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث، ومدير مكتب التدريب ومدير مكتب مقرر مجلس النواب.

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