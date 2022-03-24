“بليحق” يدعوا إلى عدم الإنجرار وراء التصريحات الكاذبة المنسوبة إلى “النويري”

طبرق 24 مارس 2022 (وال) _ نبه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد (عبدالله بليحق)، جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكافة المتابعين عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى عدم الإنجرار لبعض الأخبار والتصريحات الكاذبة المنسوبة إلى السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ ” فوزي النويري “، والتي تُنشر ويتم تداولها عبر عدد من المواقع والصفحات المشبوهة.

وأكد “بليحق”: لجميع وسائل الإعلام والمتابعين إخلاء مسؤوليته عن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة، كما نبه جميع المتابعين إلى عدم الإعتماد على أي أخبار إلا من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، وصفحتيه عبر موقعي فيس بوك وتويتر، أو من خلال الحساب الشخصي للسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر موقعي فيس بوك وتويتر. (وال _ طبرق) ه ع

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