العقوري: على ويليامز الاتفاق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان كسبا للوقت

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إنه كان يفترض على المستشارة ويليامز الاتفاق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية كسبا للوقت والجهد.

وأشار العقوري إلى أنه يفترض على اللجنة المشكلة البدء من آخر ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق من التفاهمات السابقة، ومن بينها مخرجات الغردقة المتوقفة، ووفق الاتفاق السياسي، مضيفا أن المشاركة بين النواب والدولة مطلوبة، ومن ثم العودة إلى مجلس النواب للبتّ في هذه المخرجات وهي المرحلة الختامية.

كما أوضح أن البرنامج الذي أتى بحكومة الوحدة الوطنية هو من سحب منها الثقة وهو من شكل الحكومة الليبية، وعلى الدبيبة احترام إرادة الشعب وعدم التصعيد وتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا خوفا من الرجوع إلى المربع الأول ومنعا للانقسام والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

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