الزادمة يباشر في مهامه بزيارة لمركز سبها الطبي

استقبل نائب رئيس الحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة، وفوداً مشائخ وأعيان التبو، والطوارق ومن مدينة الشاطئ، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها.

كما أجرى الزادمة زيارة تفقدية لمركز سبها الطبي رفقة وزراء المنطقة الجنوبية، للوقوف على سير العمل بالمركز.

وفي ذات السياق بارك مشائخ وأعيان الجنوب ومؤسسات المجتمع المدني فى مدينة سبها، استلام الحكومة الليبية مهام عملها.

المجتمعون، وفي بيان لهم، أكدوا ترحيبهم بالجهود الوطنية والتوافق الليبي الليبي الذي نتج عنه إعتماد خارطة طريق للمرحلة القادمة من قبل مجلس النواب تقود إلى إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

كما أكدوا أيضاً أن “التوافق الذي حدث بين الأطراف الليبية دون أي تدخل خارجي يعبر عن إرادة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار والسلام المستدام من خلال صناديق الاقتراع”.