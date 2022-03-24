انطلاق أعمال حصر العقارات المتضررة في تاورغاء

باشرت المكاتب الهندسية المكلفة من لجنة الحصر المُشكّلة من طرف المجلس المحلي تاورغاء، بأعمال حصر وتقييم المساكن والمباني المتضررة والمدمرة في المدينة.

وأكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك في منشور، الخميس، أن نتائج أعمال الحصر ستحال إلى الجهات ذات الاختصاص بعد إتمام كافة الإجراءات الفنية والإدارية.

في السياق نفسه نظم عدد من نازحي تاورغاء المقيمين بالمخيمات في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومنقولاتهم، لتيسير عودتهم للمدينة.

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