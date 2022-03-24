المنفي يلتقي رئيس وأعضاء حزب العمل الوطني

طرابلس 24 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” اليوم الخميس، رئيس حزب العمل الوطني محمود الفطيسي، وعددًا من أعضاء الحزب، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي في البلاد.

وبحث أهمية دعم جهود إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف، من خلال حث جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي سُبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.

وأثنى رئيس وأعضاء الحزب خلال اللقاء؛ بجهود المجلس الرئاسي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وكذلك عمله المتواصل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات، وتحقيق مطالب إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع. (وال)

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