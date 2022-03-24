الصور يتابع خطوات انتقال هيئة النيابة العامة إلى العمل الرقمي

تابع النائب العام الصديق الصور- الأربعاء- مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، خطوات تنفيذ استراتيجية انتقال هيئة النيابة العامة إلى نموذج العمل الرقمي.

وقال الصور خلال اجتماعه بقيادات شركات الاتصالات الليبية، إن الاستراتيجية الموضوعة لتحسين عمل هيئة النيابة العامة تستلزم الاستعانة بالخدمة الرقمية لأجل تعزيز الثقة في أعمالها وترسيخ مفهوم الإجراءات الجنائية الناجزة.

وأوضح النائب العام أن تصميم المنظومة وقاعدة البيانات أُنجز بشكل يتناسب مع طبيعة عمل النيابة العامة، وما قدمته شركات الاتصالات من مساعدة.

وخلص النائب العام في ختام حديثه إلى مسؤولي الشركات، إلى المطالبة بإنجاز مرحلة ربط الشبكات في أمكنة العمل وتحديد وسائط تخزين البيانات، وإنهاء برنامج تدريب العنصر البشري خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية القانونية والأمنية والعدلية والعسكرية تحرص مؤخراً على اعتماد استراتيجية الرقمنة في أعمالها، وآخرها وزارة الداخلية وكافة هيئاتها ومديريات الأمن، وأيضاً مشاركة البرلمان مؤخراً في ورشة عمل في تونس في الإطار ذاته، وغيرها من مساعٍ جادة لاعتماد مؤسسات الدولة لهذه التقنية.

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