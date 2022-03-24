الدبيبة يوجه بتفتيش البضائع الواردة إلى ليبيا من قبل الشركة العالمية

وجه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة منشورا للوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات والمصالح والشركات العامة بالالتزام والتقيد بخضوع كافة البضائع والسلع المزمع توريدها إلى ليبيا إلى التفتيش عليها من قبل الشركة العالمية للتفتيش والخدمات المحدودة.

وقال الدبيبة في منشوره رقم 1 لسنة 2022، إن قراره يأتي في إطار تنظيم عملية استيراد السلع والبضائع من الخارج بما يضمن مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، مشيرا إلى الشركة العالمية للتفتيش والخدمات المحدودة هي إحدى الشركات التابعة للدولة الليبية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال التفتيش والمعايرة.

وطالب الدبيبة بالالتزام والتقيد بخضوع كافة البضائع والسلع المزمع توريدها إلي ليبيا إلى التفتيش عليها، وإجراء التحاليل اللازمة لعينات منها من قبل الشركة العالمية للتفتيش والخدمات المحدودة، وذلك قبل الشروع في إتمام إجرءات شحنها من بلد المنشأ.

وشدد الدبيبة على جميع شركات النقل ووكالات الشحن بالتقيد بعدم إتمام عمليات نقل وشحن السلع والبضائع إلا بعد التأكد من خضوعها لإجراءات المشار إليها من قبل الشركة المذكورة دون غيرها.