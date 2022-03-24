أعضاء غرف التجارة والصناعة: يجب إقالة الرعيض والتحقيق معه في سحب أموال الاتحاد

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالعدول عن قراره الصادر يناير الماضي بشأن التمديد لرئيس الاتحاد الصادر قرار بإقالته محمد الرعيض.

قال أعضاء الاتحاد في بيان، إن الرعيض خالف القانون ومبدأ الفصل بين السلطات كون المذكور عضوا بمجلس النواب ورئيسا لاتحاد الغرف التجارية بالمخالفة للائحة مجلس النواب.

أضافوا أن الرعيض قام بسحب مبالغ ضخمة من الاتحاد وخارج دورته المستندية وهو ما يتعين على النائب العام التحقيق فيه، وعلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سرعة قبول تكليف مرشح وزارة الاقتصاد رئيسا للاتحاد.