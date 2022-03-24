زنينغا: البعثة الأممية تركز على إجراء الانتخابات في أقصر زمن ممكن

استعرض رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة “ريزدون زنينغا” ونواب من البرلمان والأعلى للدولة، الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.

وأبدى أعضاء المجلسين خلال اللقاء قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي، مؤكدين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع ما يمكن.

وأشار زنينغا إلى أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية – ليبية.

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