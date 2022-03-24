ارتفاع عدد جثث المهاجرين التي تم انتشالها قبالة شواطئ طبرق

أخبار ليبيا 24- خاص

ارتفع عدد جثث المهاجرين غير الشرعيين التي تم انتشالها منذ عدة أيام قبالة سواحل طبرق إلى 11 جثة.

وعثرت، فرق الإنقاذ البحري، يوم الخميس، على جثتين لمهاجرين اثنين غرق مركبهم منذ 13 يوما قبالة شواطئ طبرق شرق ليبيا.

وقال، نقيب عبدالسلام شحاتة، رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن فرق الإنقاذ عثرت اليوم على جثتي مصريين كانا ضمن المركب الغارقة منذ أيام.

انتشال جثث

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت الأيام الماضية على 9 جثث على شواطئ شرق مدينة طبرق وتم التعرف عليهم عن طريق. ناجين على نفس المركب وهم من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم إلى ذويهم عن طريق الغرفة التجارية الليبية المصرية.

وأوضح شحاتة، أن الجثة العاشرة عثر عليها على شواطئ منطقة العقيلة شرق طبرق بحوالي 30 كيلو مترا وتم التعرف عليه من خلال ساعة يد كان يلبسها عن طريق صور بعثها ذويه من مصر.

وأضاف، كما تم العثور الجثة الحادية عشر على شواطئ منطقة باب الزيتون شرق طبرق بحوالي 20 كيلو مترا. وهي متحللة ولم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وقال شحاتة، إنه لازال هناك 8 مفقودين، حيث يبلغ العدد الإجمالي 25 مهاجرا، مشيرًا إلى أن وجهتهم كانت إلى أوروبا. وأكد نجاة 6 مهاجرين فقط وهم 5 مصريين وسوري واحد .

وذكر، أن المركب انطلقت من أحد الأودية شرق طبرق، لافتًا إلى أن الناجين تحدثوا عن رحلة الموت، وقد قبض منهم المهرب مبلغ 26 ألف دينار عن كل واحد منهم.