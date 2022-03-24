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المشري يجدد موقفه الداعم لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء المشري السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، ناقشا فيه آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الانتخابات، وفق بيان المجلس.

يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة شارك في المشاورات الليبية غير الرسمية المنعقدة في تونس بإشراف أممي، بعد أن أعلن تأييده لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة مشتركة رفقة مجلس النواب، للتوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات.

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قناة 218 الليبية

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