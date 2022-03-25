وزير الداخلية يقف على الأوضاع الأمنية في صرمان والزاوية ويشدد على ضرورة وضع الحلول للمشاكل التي تواجه الوزارة

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة الخميس، بمقر الوزارة، مدير مديرية أمن صرمان العميد عبدالله العارف، ومساعد مدير مديرية أمن الزاوية العميد خالد القزيطي برفقة مدير مكتب العلاقات بالمديرية العميد إسماعيل الجرمي، والعميد كمال الهازل.

وتم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية وعدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مديريات الأمن بمدينتي صرمان والزاوية.

بدوره أكد وزير الداخلية، أنه سيتم تقديم كافة الدعم اللازم للمديريات من أجل نجاح سير العمل الأمني.

كما عقد وزير الداخلية، اجتماعًا موسعاً باللجنة المكلفة بإعادة هيكلية وزارة الداخلية.

وناقش أبو زريبة، خلال الاجتماع، آلية العمل الاستراتيجية التي ستتبعها اللجنة لإعادة الهيكلية التنظيمية للوزارة على أساسيات علمية وحضارية.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة والإدارات ذات الاختصاص الواحد، وكذلك بحث آلية ربط الشبكة الإدارية بجميع مكونات وزارة الداخلية.

وتمسك الوزير، بضرورة التزام كافة الأجهزة الأمنية باختصاصاتها المحددة لها دون التدخل في عمل غيرها من الإدارات، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مديريات الأمن؛ باعتبارها المكون الأساسي لتفعيل الأمن بالبلاد.

وأوضح الوزير، أن النهوض بكافة منتسبي وزارة الداخلية من حيث التدريب ورفع الكفاءة المهنية عبر تفعيل الدورات التدريبية التخصصية؛ أمرًا أساسيًا.