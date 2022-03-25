الشعاب: دخول الحكومة طرابلس ما هي إلا مسألة وقت

قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب، إنه لا يظن أن مجلس النواب سيوافق على مبادرة ستيفاني وليامز المستشارة الأممية؛ لأنها محاولة لخلط الأوراق، ويرى بأن تدخل “ستيفاني” بهذا الشكل هو تدخل سافر منها، ولن نصل إلى أي نتيجة إذا استمرت بهذا الشكل.

أضاف في تصريحات صحفية أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثاني عشر في جلسة مكتملة النصاب، واتخذت إجراءات في المسار التنفيذي ومنها تعيين رئيس حكومة متمثل في فتحي باشاغا، ومن هذا المنطلق فإن إجراءات المجلس سليمة تماماً من الناحية الدستورية القانونية.

وتابع قائلًا أن ما ينقص حاليا هو فقط اجتماع لجنة الخبراء الـ24 في مدينة البيضاء، وتعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور ضمن نطاق زمني في 45 يوماً فقط، ومسألة تأخر دخول الحكومة الليبية لطرابلس هو نتيجة الموقف السلمي الذي تتبناه الحكومة ورئيسها، فتحي باشاغا، والذي تعهّد به أمام مجلس النواب قبل حتى جلسة منح الثقة.

واختتم قائلًا أن باشاغا قد أوضح سابقاً عديد المرات أنه سيمارس عمله من العاصمة طرابلس، وسيدخلها بالقانون والسلم وليس الحرب، و الآن تُجرى المفاوضات والحوارات من الفاعلين المحليين والدوليين في الساحة الليبية، حتى تمارس الحكومة الليبية مهامها من طرابلس، و العديد من المناطق في الغرب الليبي، منها الزاوية الغرب وجبل نفوسة قد خرجت من تبعية حكومة تسيير الأعمال المنتهية الولاية، و دخول الحكومة طرابلس ما هي إلا مسألة وقت فحسب.