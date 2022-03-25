اجتماع أمني بسرت لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية

سرت 24 مارس 2022 (وال)- عقد بمدينة سرت اجتماعًا موسعًا بحضور عميد البلدية مختار المعداني، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة لواء أحمد سالم ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية.

ونقل مراسل وكالة الأنباء الليبية عن مصدر بمديرية أمن سرت؛ أن الاجتماع ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية لتنفيذ واجباتها، وكيفية وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، ومن ضمنها الرماية العشوائية في الإفراح والزجاج المعتم بالمركبات الآلية ومشكلة توفر الوقود بالمدينة.

وخلص الاجتماع بأن يتولى مدير الأمن بسرت؛ الإشراف على ملف الوقود بالتعاون مع عميد البلدية ووضع الحلول الناجعة له، واستمرار لجنة مراقبة الرماية في الأفراح، وبدء حملة من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية لضبط المركبات المعتمة، والتي لا تحمل لوحات معدنية، بالإضافة إلى وضع خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك. (وال)

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