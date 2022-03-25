صنع الله: حكومة الدبيبة لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط والوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار.

صنع الله، وفي لقاء مصور نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق لعدم توفير الميزانيات الكافية، مشيراً إلى أن الديون المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط وصلت إلى 6.5 مليارات دينار.

ونوه صنع الله بأن المؤسسة إذا تحصلت على الميزانيات المطلوبة فستتمكن مع نهاية العام الجاري من زيادة الإنتاج النفطي الحالي 200 ألف برميل، مؤكداً أن خط الغاز المتجه إلى إيطاليا طاقته التصميمية مليار و200 مليون قدم مكعب، وحاليا يُضخ خلاله 213 مليون قدم مكعب فقط، رغم احتياطيات الغاز المتوفرة من الغاز والقريبة من الخط، لعدم القدرة على التطوير في ظل قلة الميزانية.

وقال: “إجراءات تجميد إيرادات النفط عام 2020 كانت بموافقة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي، لنتمكن من استئناف تصدير النفط وحل الإشكال، والمؤسسة تعمل وفق حالة الطوارئ لتوفير المحروقات”.

وتابع: “ثمة زيادة سنوية مطردة في استهلاك المحروقات في السوق المحلي بسبب التهريب وعدم وجود سلطة مركزية للدولة، وأحيانا بعض شركات التوزيع تعزف عن تسلّم الوقود رغم توفره لافتعال أزمة في البلاد، وقد قدمنا بلاغات بذلك للنائب العام، والمؤسسة لم تتسلّم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطر المؤسسة لاستيرادها بالديون”.