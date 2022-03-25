ليبيا الان

تشديد أميركي على ضرورة استقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، على الحاجة إلى ضمان بقاء المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة، وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل، بحيث يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده أوردمان مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ناقش الطرفان خلاله جهود المؤسسة من حيث تحسين الشفافية وإدارة المؤسسة، كما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا.

جدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت في العشرين من مارس الجاري تظلماً لمجلس الأمن ضد إجراءات بلجيكا، التي تهدف إلى استخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران، حسب ما جاء في بيان سابق للمؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك