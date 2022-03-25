«أبوزريبة» يشدد على ضرورة وضع الحلول للمشاكل التي تواجه وزارة الداخلية

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة”، الخميس، اجتماعًا موسعاً باللجنة المكلفة بإعادة هيكلية وزارة الداخلية.

وناقش أبوزريبة، خلال الاجتماع، آلية العمل الاستراتيجية التي ستتبعها اللجنة لإعادة الهيكلية التنظيمية للوزارة على أساسيات علمية وحضارية.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة والإدارات ذات الاختصاص الواحد، وكذلك بحث آلية ربط الشبكة الإدارية بجميع مكونات وزارة الداخلية.

وتمسك الوزير، بضرورة التزام كافة الأجهزة الأمنية باختصاصاتها المحددة لها دون التدخل في عمل غيرها من الإدارات، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مديريات الأمن؛ باعتبارها المكون الأساسي لتفعيل الأمن بالبلاد.

وأوضح الوزير، أن النهوض بكافة منتسبي وزارة الداخلية من حيث التدريب ورفع الكفاءة المهنية عبر تفعيل الدورات التدريبية التخصصية؛ أمرًا أساسيًا.