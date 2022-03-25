رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد يزور مدينة جادو

جادو 24 مارس 2022 (وال)- قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد أمس الأربعاء، بزيارة إلى مدينة جادو، رفقة وفد ضم رئيس أركان القوات الجوية اللواء امحمد قوجيل، ورئيس هيئة العمليات، وعدد من مديري الإدارات العسكرية، وذلك في إطار تفقده للوحدات العسكرية بالمدينة والوقوف على احتياجاتها.

وكان في استقبال الحداد والوفد العسكري المرافق له، عميد بلدية جادو، وعدد من المكونات الاجتماعية والمدنية والعسكرية بالمدينة، وبحضور عدد من عمداء البلديات المجاورة من الرجبان والرحيبات.

وأكد الحداد خلال لقائه بالفاعليات أن العمل على توحيد المؤسسة العسكرية يسري كما هو مخطط له.

وتفقد رئيس الأركان العامة على هامش الزيارة؛ مركز العزل الصحي القريعة التابع لجهاز الطب العسكري، حيث سيتم تسليمه بشكل رسمي للبلدية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، إضافة إلى زيارة مستوصف شكشوك، وتفقد ثانوية المخابرة التابعة إلى إدارة الجيش الليبي، التي تم تسليمها إلى البلدية، حيث يجري العمل على تخصيصها كمركب جامعي. (وال)

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